東瀛小矮人F1打天下 特製腳踏彌補身高 20歲角田裕毅新季衝刺

角田san近日也承認，自己喜歡殺人……至少打機上是：「場外的我，只是一個普通20歲少年。我喜歡槍game，例如Apex Legend同Call of Duty，會約戰在日本的朋友，幻想射向那些我不喜歡的人。不過車game就麻麻了，因為有點假。」角田另一個常被網民談論的地方，是他身高只有1.59米，成為F1本世紀最矮車手，車隊甚至要為他特製腳踏。當F1賽會在社交網問車迷，2021年的角田會怎樣時，他親自回應道：「長高（Grow）。」

4年前失利獲前輩助翻身

回說角田的賽車生涯，倒有點像本欄寫過的MotoGP冠軍美亞。小型賽車生涯由父親擔任機械師，然後在一次關鍵的試車失利：「在2016年的本田新秀測試，我只得第3，通常只有前兩名才能升上日本F4。我之前與父親協議，如果不獲舉薦，就不再鬥車，不過主理這計劃的前F1車手中嶋悟提拔了我。」經過3年努力，他贏得日本F4冠軍，再外闖3年，成為首個F1「千禧後」。

連續3季升班

成F1首名千禧後

連續3季升班，近屆新人除了角田，就只有被認定是新世代領軍人物的陸奇尼、羅素及諾利斯做到。作為紅牛引擎供應商的本田，在這過程固然擔當重要角色，但角田1年前破釜沉舟，再用車手生涯作賭注，稱「如無法以（F2）前5名獲得（F1要求的）超級執照，只能回日本繼續賽車生涯」。他做到了，令日本相隔7年，再有代表角逐F1。

會跟10年前的自己說什麼呢？角田說：「會要求更早專注在賽車上，我在16歲之前，沒有在賽車上花太多努力。」兩周前的季前測試，角田以一個失控甩尾，與年紀大一倍的「冰人」雷干倫打招呼，但艾法托利總監杜斯特（Franz Tost）不失信心，認為很快會見到他熟習戰車，明年的紅牛第2席之爭，也不要看漏這個小矮人。

（體壇 Heat Map）