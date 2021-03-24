港女重劍隊首闖奧運 受惠韓國隊世盃奪亞 出線兼獲個人賽3席

重劍世界盃正於喀山舉行，港將江旻憓、佘繕妡、連翊希及朱嘉望等港將因疫情未有參戰，但中韓均有派隊出征，韓國隊更於4強擊敗中國隊，即使決戰波蘭隊落敗，亦足以藉世界排名前四身分，打入東奧重劍團體賽，加上中國隊鎖定世界前四，原本排第14的港隊因而取得亞洲第一身分，今夏首以團體身分征奧，同時獲得3個個人賽席位。

港隊主力江旻憓早前已憑個人排名，穩奪東奧個人賽資格，張家朗、張小倫及蔡俊彥等港將，去年亦為港隊刺下男子花劍團體及個人賽資格，連同團體賽後備名額，意味港劍擊隊若再添個人賽入場券，今夏出征人數勢創歷史。正留港訓練的江旻憓在社交網報喜，笑言「東京，我們來了」，又感激將她們帶上亞洲前列的教練Tavi。Tavi在社交網表達喜悅，表示為港隊感到自豪。港隊下月出戰奧運外圍賽，續爭男女子佩劍、男子重劍及女子花劍個人資格。

聖火明傳遞 菅義偉缺席出發儀式

另外，東奧聖火傳遞明日於日本福島展開，日本隊多名2011年女足世界盃冠軍成員退出後，首棒人選仍未有定案。日本首相菅義偉昨日表示不會出席閉門舉行的出發儀式，而組委日前已呼籲民眾勿圍觀，其餘路線亦不會早於起步前30分鐘公布。