首征世盃外 夏蘭特誓破死亡之組 專注表現淡化球王比較 C朗「主場」追世界紀錄

挪威隊於1990年代兩度打入世盃決賽周，但之後人才凋零，近5屆世盃外輸多贏少，世界排名在4年前更低見88位。儘管今次大軍中，後防球員大多在非主流聯賽球會落班，老門將查斯甸今季也在哈化柏林失誤頻頻，但中前場媲美歐洲一線隊。夏蘭特甚至在足球統計網站CIES的最新身價估值中，以1.5億至2億歐元（約13.8億至18.4億港元），與英格蘭隊前鋒拉舒福特並列第一。

夏蘭特身價估值並列第一

挪威隊明晨作客「魚腩」直布羅陀隊，大軍於西班牙集訓，影片顯示他們在訓練時，播放西甲豪門巴塞隆拿比賽片段。不過，夏蘭特否認與巴塞及曼城的轉會傳聞，表示與多蒙特還有3年合約，亦無意捲入「準球王」的比較：「不需要我去談論基斯坦奴朗拿度（C朗）和美斯，他們是史上最佳，我還相距很遠，現在只想每天進步。」他亦期待奧迪加特擔任隊長的首戰，表示對方已代表大國腳25場，算是資深球員，配合辛達貝治、贊斯侯治等可有一番新景象。

歐洲冠軍葡萄牙隊則亮相A組，由於出入境限制，他們改於意大利都靈迎戰阿塞拜疆隊。效力祖雲達斯的C朗續「主場」出戰，免受舟車勞頓之苦。這名36歲球星已在國際賽攻入102球，只需7球便追平伊朗籍名將戴伊的世界紀錄，亦續追沙治奧拉莫斯的洲際上陣紀錄。門將魯爾柏迪斯奧及後衛比比受傷，則影響他們下仗對塞爾維亞隊的爭勝把握。

比利時首戰或缺盧卡古

世界第一的比利時隊將在E組迎戰威爾斯隊，因意甲一哥國際米蘭爆疫，首席前鋒盧卡古昨日才會合國家隊。有報道稱他與丹麥隊的基斯甸艾歷臣、斯洛伐克隊的史堅尼亞等，未來7日只能操練，不能比賽，但亦傳他們只需提供陰性病毒檢測證明便可落場。

衛冕的法國隊將迎戰同組實力較強的烏克蘭隊，賽前因前鋒穆沙戴亞比染疫、中場艾奧亞受傷，補選尼斯前鋒哥迪梅里斯，以及日前在法甲入40碼金球的羅連安特前鋒羅尼安迪。主帥迪甘斯稱7日3戰下，定輪換球員。

（世盃外消息）