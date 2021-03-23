薩國衝浪女將練習遭雷殛亡

據薩爾瓦多傳媒報道，意外發生於距離首都聖薩爾瓦多以南16公里、名為El Tunco Beach的海灘，當時居住於附近的嘉芙蓮戴雅絲正在海上練習衝浪，備戰在5月尾至6月初舉行的東京奧運外圍賽，卻遭雷殛身亡，而據西班牙《阿斯報》報道，「事發時天空晴朗，並無暴風雨和行雷閃電的迹象」。

國際衝浪總會（ISF）事後發聲明向戴雅絲致意：「作為這項運動的全球大使，嘉芙蓮體現了衝浪運動帶給我們的快樂和活力，讓衝浪運動變得如此特別和珍貴。」值得一提的是，今屆東奧是首次將衝浪列為奧運項目。

東奧批准500海外義工入境

另外，日本上周雖已禁止海外觀眾入境觀看東奧和殘奧，但日本共同社報道，東奧組委會將允許從擁有特殊技能的2000名外國義工中，選出約500人入境提供服務，而所謂特殊技能的例子，包括懂講稀缺語種及某些特定語言的翻譯。奧運義工選拔競爭曾經非常激烈，原定8萬名義工從全球近20萬申請者中選出，惟擔心疫情擴散，以及東京奧組委前主席森喜朗上月初發表歧視女性言論後，已有近千人放棄資格。