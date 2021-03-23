CP3助攻破萬締里程碑 領太陽挫殘陣湖人 展望季後賽爭佳績

【明報專訊】西岸「二哥」鳳凰城太陽昨於主場大勝有勒邦占士及安東尼戴維斯同因傷缺陣的洛杉磯湖人。是役貢獻「三雙」的太陽球星「CP3」基斯保羅，生涯總助攻突破1萬，成為聯盟史上第6名達此里程碑的球員。另外，侯斯頓火箭昨於主場不敵奧克拉荷馬雷霆，吞下二十連敗，續刷新隊史紀錄，賽後主帥史提芬史拉施更一度為此落淚。
今屆「黑馬」太陽昨主場以111：94大勝殘陣應戰的衛冕之師湖人，球隊是役除了有兩大新星戴雲布克卡及迪安祖艾頓合取52分外，35歲的老大哥基斯保羅亦貢獻11分、10個籃板及13次助攻的「三雙」，而他生涯累積助攻達10,004次，成為聯盟史上第6名球員總助攻過萬。他賽後稱讚隊友充滿潛力，令大家的表現相輔相成，並有信心在今屆季後賽打出好成績。
火箭破紀錄廿連敗 主帥落淚
至於火箭昨迎戰同樣重建中的雷霆，終以112：114僅負，吞下二十連敗，續刷新隊史最長連敗紀錄。賽後主帥史拉施更一度為此落淚，並表示：「我們當刻並沒有選擇，只能努力從比賽中成長和求進。」而他亦疑不滿陣中球星禾爾未跟計劃起手，致最後一擊射3分球不入，坦言「攻勢應在擋切後完成」。
格芬籃網地標戰 逾年首入樽
東岸方面，布魯克林籃網在兩大球星夏登及艾榮合取54分下，率軍主場以113：106擊敗華盛頓巫師，而新加盟的球星比歷克格芬亦上演地標戰，雖後備落場15分鐘僅取2分，但他唯一入球來自一記入樽，是這名昔日入樽王逾1年來，首於比賽入樽取分，似反擊外界近期指他難在比賽再入樽的質疑。
籃網賽後以29勝14負續居東岸次席，落後同日贏波的費城76人1場勝差。後者昨早雖有球星安必特續因傷缺陣，但球隊力戰至加時下，仍作客以101：100險勝紐約人。另外，今屆選秀探花的夏洛特黃蜂新星拿美路波爾，日前面對洛杉磯快艇一戰右手腕骨折，昨證實提早「收咧」。