CP3助攻破萬締里程碑 領太陽挫殘陣湖人 展望季後賽爭佳績

今屆「黑馬」太陽昨主場以111：94大勝殘陣應戰的衛冕之師湖人，球隊是役除了有兩大新星戴雲布克卡及迪安祖艾頓合取52分外，35歲的老大哥基斯保羅亦貢獻11分、10個籃板及13次助攻的「三雙」，而他生涯累積助攻達10,004次，成為聯盟史上第6名球員總助攻過萬。他賽後稱讚隊友充滿潛力，令大家的表現相輔相成，並有信心在今屆季後賽打出好成績。

火箭破紀錄廿連敗 主帥落淚

至於火箭昨迎戰同樣重建中的雷霆，終以112：114僅負，吞下二十連敗，續刷新隊史最長連敗紀錄。賽後主帥史拉施更一度為此落淚，並表示：「我們當刻並沒有選擇，只能努力從比賽中成長和求進。」而他亦疑不滿陣中球星禾爾未跟計劃起手，致最後一擊射3分球不入，坦言「攻勢應在擋切後完成」。

格芬籃網地標戰 逾年首入樽

東岸方面，布魯克林籃網在兩大球星夏登及艾榮合取54分下，率軍主場以113：106擊敗華盛頓巫師，而新加盟的球星比歷克格芬亦上演地標戰，雖後備落場15分鐘僅取2分，但他唯一入球來自一記入樽，是這名昔日入樽王逾1年來，首於比賽入樽取分，似反擊外界近期指他難在比賽再入樽的質疑。

籃網賽後以29勝14負續居東岸次席，落後同日贏波的費城76人1場勝差。後者昨早雖有球星安必特續因傷缺陣，但球隊力戰至加時下，仍作客以101：100險勝紐約人。另外，今屆選秀探花的夏洛特黃蜂新星拿美路波爾，日前面對洛杉磯快艇一戰右手腕骨折，昨證實提早「收咧」。