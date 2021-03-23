體壇快訊：沙比下季掌慕遜加柏

愉園就主帥批女球證致歉

愉園主教練鮑家耀前日在港超對天水圍飛馬賽後，批評執法女球證羅碧芝的體能不足應付男子賽節奏，事後受各界批評。愉園昨在專頁發聲明，指球會高層與鮑家耀討論後，認同有關言論即使非針對任何群體，亦屬不必要及措辭不恰當，故就事件向受影響人士及外界致歉，將深切反省及會在球隊會議提醒職球員注意言論。

孫興慜因傷無緣日韓戰

韓國足總昨宣布，「太極虎」韓國隊隊長孫興慜將因傷無緣周四作客友賽日本隊，這名效力英超熱刺的射手，早前在英超大戰阿仙奴時傷出。至於「藍武士」昨亦公布中場坂元達裕因傷退隊，並補選川崎前鋒的脇坂泰斗入伍。

天津江蘇勢散班

據內媒「網易體育」消息，中超球會天津津門虎將在日內因財政問題宣布解散。至於早前宣布暫停營運的衛冕之師江蘇隊，由於至今仍未尋得「白武士」，加上中超將在下周三落實公布新季球隊名單，外界料該會亦勢面臨散班。而正集訓備戰世界盃外圍賽的中國隊，昨宣布補選上海申花中場曹贇定。