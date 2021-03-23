美斯傳射領巴塞大捷 破隊史上陣紀錄 續追榜首馬體會

迪甘斯看好施丹接掌法軍

美斯自踏入2021年後在西甲大爆發，上陣12場入16球，並交出7次助攻，參與23個入球是今年歐洲五大聯賽創造最多入球球員，現以23球在西甲射手榜領先。這名33歲阿根廷隊球星昨仗與右閘達斯各梅開二度，加上基沙文在30歲生日建功，終大勝一場取得聯賽5連勝及作客九連勝，賽後得62分，以2分反超宿敵皇家馬德里升次席，落後榜首馬體會4分。馬體會由射手蘇亞雷斯攻入全場唯一入球，兼其生涯第500球，加上門將奧比歷完場前撲出12碼，主場1：0小勝艾拉維斯。

此外，衛冕的法國隊將於周四起出戰3場世界盃歐洲區外圍賽，主帥迪甘斯受訪時談及，預計會在明年世盃後約滿離隊，認為皇馬主帥施丹將很大機會繼承其帥位：「施丹執教履歷非常成功，得到很多人信任他，而且他是法國隊傳奇，相信終有一天會接任我的位置。」施丹在皇馬合約也是明年到期。而由名宿魯爾執教的皇馬B隊，在西乙B聯賽以1：1逼和聖巴斯蒂安後，取得西乙附加賽席位。