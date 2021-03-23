曼聯敗走李城8強止步 輪換戰英足盃捱批 蘇帥歸咎賽程密

曼聯上周五作客意大利征戰歐霸16強次回合，僅3天後再戰，正選陣容相比上仗有5個變動，包括因傷缺陣的拉舒福特，以及收起般奴費南迪斯及勞基梳爾等主將，由上仗復出建功的保羅普巴領軍，亦派出傷癒的雲迪碧克及安東尼馬迪爾。

李城4強遇聖人 車路士撼曼城

主場出擊的李斯特城在24分鐘先開紀錄，伊恩拿祖把握費特洛迪古斯回傳失誤，截球後推過門將甸恩軒達臣射成1：0。曼聯於38分鐘由格連活特扳平完半場。

李城換邊後7分鐘由泰利文斯建功再領先，蘇斯克查在落後下，於64分鐘一口氣換入般奴費南迪斯、勞基梳爾、麥湯米尼及卡雲尼4名主將，力圖扭轉敗局，但伊恩拿祖於78分鐘接應罰球頭槌頂成3：1奠勝，並攻入其本月出戰4仗的第7個入球，協助「狐狸」自1982年來首度晉身足總盃4強，經抽籤後將對「聖人」修咸頓，另一場戲碼是車路士大戰曼城，兩場4強將於下月17及18日在溫布萊球場舉行。

紅魔29場本土賽作客不敗告終

曼聯對上一次本土作客賽事落敗，已是一年前1月聯賽作客利物浦。在足總盃出局及英超被榜首曼城拋離，紅魔今季或只餘已晉身8強的歐霸盃可爭。名宿加利尼維爾意外曼聯是役作大幅輪換，直言蘇斯克查錯失一個爭標良機。

蘇帥賽後解釋，麾下征戰頻繁，如主力般費在上周歐霸已消耗很多體力，故稱若再有一次機會也會這樣輪換：「球員今仗未能擦出應有的火花和活力，但這是可以理解，他們過去數月平均每隔3天就有一場比賽，為賽程疲於奔命，但需要克服這問題，才有望向更高水平邁進。我們放眼今季餘下賽事，爭取聯賽繼續向前，在歐霸走得更遠。」