卓銘浩破港績再衝奧 連達兩項B標 冀償亡友杜敬謙夙願

賽事昨在香港體育學院閉門舉行，卓銘浩上午在800米自由泳做出8分03.41秒，達東奧B標兼把自己的香港紀錄推前逾4秒；相隔4小時，他再以1分48.46秒達200米自由泳B標，成績料進佔B標排名前90，亦改寫黃鍇威保持近10年的香港紀錄。卓銘浩稱沒預期游進1分49秒，觸池看到成績時「呆咗」，下月爭取直入東奧添信心。連同400米自由泳，他手握3項東奧B標，但未能放鬆：「最想是達一項A標，才能鬆一口氣。」

他亦感觸表示，賽前兩天是港將杜敬謙忌辰，當天摺了白紙鶴致意，昨將佳績獻對方，亦冀代亡友圓夢征奧。下月中舉行的長池計時賽由兩天減至一天，卓銘浩稱對200及400米自由泳較有信心，但待教練安排重點項目。

16歲衛恆恩400混破方力申紀錄

本周五才滿17歲的衛恆恩（Peter Harry Whittington）亦帶來驚喜，他在400米混合泳游出4分26.78秒，打破前港將方力申保持21年的香港紀錄。衛恆恩於2019年征戰全國青年運動會，同年打破此項港青紀錄。

何詩蓓追近個人最佳

已獲兩項東奧個人資格的女隊星將何詩蓓，則在100米自由泳游出53.34秒，距自己的香港紀錄僅慢0.04秒；她在200米自由泳同樣率先觸池，雖未改寫香港紀錄，但兩項均超越A標時間。隊友譚凱琳在100米自由泳游出55.70秒，達奧運B標。

港隊手握東奧女子4x100及4x200米自由泳入場券，惟連同上屆奧運代表鄭莉梅只得3將達100米自由泳B標，200米自由泳則有兩人，今夏出戰東奧接力賽人腳待定。

（游泳消息）