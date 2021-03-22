大帝拗柴復出無期 勢唞3個月 稱身心受創

湖人四連勝告終

「大帝」占士在第2節與所羅門希爾爭持，疑被絆倒跌在地上慘叫緊抱右腳。賽後兩小時，湖人宣布這名36歲球星無限期休戰，《ESPN》稱他右足踝受傷，正待磁力共振結果，估計要養傷6周至3個月。

「一眉」安東尼戴維斯養傷，占士近月肩負領軍重任，他在社交網稱：「對我和隊友來說，沒有事比要養傷更憤怒和傷心，我身心都受傷了。我會馬上展開復康，回來時表現會一如以往。」

隊友古斯馬稱從沒見過占士如此慘叫，所羅門希爾的社交網則被網民洗版痛罵，他效力的鷹隊以99：94作客取勝，終止湖人四連勝。一眉仍要休息1至3周，暫列西岸第3位的湖人常規賽陷困境。占士賽前表示，自己值得多於4項最有價值球員（MVP）頭銜，但或因長唞而被剔出名單。他與費城76人中鋒安必特本是常規賽MVP熱門，但二人齊齊受傷，丹佛金塊的約基治成大熱。

至於剛離開侯斯頓火箭的PJ德加，昨首為密爾沃基公鹿上陣，13分鐘只得0分及3個籃板，公鹿終在「字母哥」安迪度高安普取得26分及15次助攻下，主場以120：113挫聖安東尼奧馬刺。