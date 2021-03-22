曼城闖關四冠近一步 英足盃挫拖肥寫隊史 車路士齊晉4強

作客愛華頓的曼城，上半場要靠辛真高護空門才不至落後。根度簡及奇雲迪布尼完場前6分鐘接連攻破主隊大門，助「藍月」力戰下以2：0晉級。根度簡更是自2010年效力紐倫堡後，職業生涯再次連續3場入球。這名德國隊中場獲國家隊徵召，去年9月感染新冠病毒的他期望：「下個目標是所有人都能健康，國際賽期後以最佳狀態回來，我們還有對李斯特城的比賽。」

作客連勝17場 藍月連續3季闖4強

哥迪奧拿表示，過去4個月是帶隊以來其中一項最大成就：「自上次國際賽期，近4個月我們39場贏了34場。去年11月至今年3月是英倫足球最難應付的階段，每3日一戰，令我們都未曾好好享受勝利。」曼城自1932至34年後，再次連續3季殺入足總盃4強，有機會爭取史無前例的單季四冠王，愛華頓主帥安察洛堤亦大讚他們是世上最佳：「己隊最少有80分鐘防守得相當好，落敗也感到滿意，他們是世上最佳，也有最好的後備陣容。」在足總盃出局後，安帥稱會專注聯賽，為暫列第7的「拖肥」續爭歐洲賽資格。

杜曹駕車續不敗 魯迪格傳押後續約

而車路士昨晚先憑錫菲聯中場羅活24分鐘擺烏龍，在敵鋒麥高迪克下半場離門4碼頂斜後，由後備上陣的薛耶治補時埋齋，連續兩仗建功，主場贏2：0晉級，亦延續新帥杜曹上任後的不敗走勢至14場。惟「藍戰士」以之前4場後備未有上陣的基奧特掛帥，全場僅得3次攻門中目標。英媒報道他們如未能爭得多蒙特射手艾寧夏蘭特，將向約滿的曼城前鋒阿古路埋手，陣中後衛魯迪格亦對阿古路讚不絕口。魯迪格則據報會在歐洲國家盃後，才與車路士商討續約。

另外，紐卡素昨晨在英超獨腳戲，作客0：3不敵護級對手白禮頓，6場不勝，只領前尾三的富咸兩分。《天空體育》表示，紐卡素續無意解僱主帥布魯士。英國《太陽報》則報道，部分上周作客出席歐洲賽的球隊，有球員遭警方上門突擊檢查，未顯示他們違反禁足令。

（英足盃消息）