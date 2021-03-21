體壇快訊：飛馬返主場誓取愉園

港飛魚戰東奧達標賽

游泳港隊因疫情停賽多時，今早於香港體育學院閉門復出，在國際泳聯認可的奧運達標賽爭取出征東京。已各奪自由泳及背泳資格的何詩蓓及歐鎧淳均會上陣，何南慧、譚凱琳及陳健樂等亦會出戰100米自由泳，爭取代表港隊在東奧出戰接力。

楊家玉破女子20公里世績

中國競走錦標賽暨奧運選拔賽昨舉行，內蒙古名將兼前世界冠軍楊家玉，以1小時23分51秒刷新女子20公里世界紀錄，正待世界田徑總會確認。中國隊的劉虹保持舊紀錄近6年，時間為1小時24分38秒。中國「飛人」蘇炳添則在基地賽以10.05秒稱霸男子100米跑，暫列今年世界最快。

泰女新星全英賽爆冷闖決賽

世界排名第11位的泰國隊新星蓬巴慧，昨晚於羽毛球全英賽爆冷以局數21：17、21：9，輕取印度隊名將兼上屆奧運奪銀的仙杜胡，首度躋身此賽事女單決賽。至於日本隊的福島由紀/廣田彩花及永原和可那/松本麻佑，則分途打入女雙決賽，今日爭后。