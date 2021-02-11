自薦圓夢 陳欣汶勢成NCAA第一人 昔日贏盡學界籃壇 走出溫室闖美求進

訪問約在陳欣汶（Yannie）的訓練基地，等記者調校相機時，她已練完早課，正由教練「餵波」，滿場跑動接球、起手，不消10分鐘臉頰已掛滿汗珠，直至要拍攝才肯停下，卻無意抹汗。檢查照片時，她湊上前看了兩張，說着「冇所謂」便又拍球走遠。

越洋向30校叩門 5個月後負笈波士頓

過往在球場碰面，比賽中的她卻從不妥協退讓。背負協恩中學「神之隊」身分，這名主力在硬仗中挺身而出，領軍續寫各項連霸紀錄，不時為奪冠喜極而泣。中學生涯前年畫上句號，Yannie苦讀考入中文大學，但念念不忘往籃球聖地追夢。她雖因疫情未能親赴美國，但一年半以來不停寫電郵，向近30支校隊自薦，數次將近成事卻差埋門一腳，心情如坐過山車，直至剛過去的年初一終獲喜訊。

Yannie憶述拜年後剛到家，教練着她趕緊開Zoom。視像會議的另一方，是波士頓以馬內利書院（Emmanuel College，簡稱EC）的教練，以及一則取錄通知；她初時故作鎮定，待EC教練登出馬上「爆喊」。再次喜極而泣為的既是籃球，亦是家人由反對到支持的取態。她承認在港如同溫室，家人自小支持打籃球，卻反對外流：「香港沒職業女籃球員，家人認為只是興趣，唔明點解搏到咁盡，而且中大畢業後當教師，可穩定過下半世。大家曾為此事變得冷淡，我知他們反感就先不提，但繼續找學校。」

和EC教練數次會面後，Yannie重提赴美的周詳計劃，加上即使受制於疫情，球場、健身室被封仍無阻她在家訓練，這份堅持叫家人另眼相看。今年8月，Yannie將首次踏出亞洲，有望成首個出戰NCAA籃球賽的本地學校女球員，但之後會再創歷史抑或只坐冷板，這刻她無從回答，只知要更努力鍛煉，冀以最佳狀態出發。她亦感激中學恩師兼教練任明敏，過去帶她們出國集訓開眼界，體會叱咤香港學界的神之隊，到日本卻鬥不過人家的後備。

毋懼只坐冷板 盼向高手學習

Yannie未來爭取為EC出戰NCAA第3組，昔日經歷令她已有心理準備：「明白自己很渺小，即使在美國好彩能跟上隊友，亦要不斷學習、求進，不可降低自我要求。」她最有所謂的，不是「香港首人」的名銜，而是球場上能否一直向前。

記者：黃頴恩