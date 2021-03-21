養傷23月 楊文蔚復出不敵師妹 呂麗瑤欲為入奧搶分 注視海外疫苗護照進展

奧運排名跌出前百

呂麗瑤疫下出征爭分存變數

楊文蔚於2019年5月右腳阿基里斯筋腱撕裂，康復後遇上疫情，近兩年沒有比賽。她昨在1.62米前均一跳過關，但1.65米三跳失敗，只得第6。這名26歲港隊代表笑說，這是「有史以來最重（體重）一次去比賽」，但因闊別賽場23個月，需重拾比賽感覺，稍為緊張但慶幸交到功課。

楊文蔚稱舉重、衝刺跑等訓練接近受傷前水平，現以1.88米保有香港紀錄的她，預計5月於香港錦標賽試全程起跳，今仗亦靠師妹帶給她信心：「看到她們做出PB，證明我們練習的方向正確，希望5月香港錦標賽時一齊拉高香港紀錄。」奪金的鄧伊程跳出1.77米，較個人最佳高4厘米。她去年成為全職運動員，認為休息時間更多是做出PB的關鍵。

呂麗瑤於女子100米欄以13.63秒奪金，但因過去1年缺少國際賽，奧運排名跌出前百，急需在7月前搶分。惟她表示「急不來」，正留意歐盟推行「疫苗護照」的進展，預計香港錦標賽後才能出征。她稱今季 「要一槍比一槍好」，保持狀態至9月全運會。楊文蔚提到出外比賽時，亦相信接種疫苗會是各地出入境要求趨勢，或無可避免需要打針。

陳銘泰俞雅欣今分途亮相

同樣近兩年首度出賽的張宏峰，在男子110米欄擊敗呂俊人及港隊隊友梅政揚， 男子1萬米香港紀錄保持者黃尹雋因傷棄賽，由師弟謝俊賢贏出，石錦程及林穎彤分膺男、女飛人。測試賽續在小西灣閉門，徑項隔線起步，每組最多4人出賽，田項運動員準備時須戴口罩，跳遠紀錄保持者陳銘泰、俞雅欣等今早上陣，呂麗瑤亦會兼戰女子200米。