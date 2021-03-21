李城攻魔爭入4強 華迪伙伊恩拿祖掛帥 曼聯靠格連活特破敵

李斯特城vs.曼聯 明晨01：00開賽

曼聯與李斯特城由英超鬥到足總盃，曼聯暫於聯賽領前1分，首循環藉拉舒福特及般奴費南迪斯建功，作客2：2打和李城，惟紅魔此役鬧前鋒荒。主帥蘇斯克查證實安東尼馬迪爾因臀部受傷避戰，福仔則在上場歐霸16強次回合作客勝AC米蘭時傷出，料無緣出征，卡雲尼上陣與否亦需視乎康復進度。格連活特此役勢被委以重任，惟這名19歲前鋒今季先後在聯賽盃、歐聯、英超和足總盃各只入1球，上次建功更已是在1月尾足總盃32強主場以3：2淘汰利物浦，之後15場食白果。

普巴狀態未足 蘇帥:未可踢全場

另一令蘇斯克查無奈的是，中場保羅普巴上周於歐霸後備復出，射入奠勝球淘汰AC，但今仗料難踢足全場。蘇帥說：「他暫時應無法踢足90分鐘。我不能確定他可復任正選，但若他自覺沒問題便可擔正。」明年中約滿的普巴未與曼聯續約，蘇帥說：「我們當然會研究洽商，現在所有揣測只會浪費精力。」

李城傷兵情况與曼聯不相伯仲，主力哈維班尼斯及占士麥迪臣今仗續缺陣，還有丹尼斯普拉特和列卡度彭利拿等4名中後場「十字軍」。惟24歲鋒將伊恩拿祖過去8次披甲獨取7球，將為「狐狸」挺身而出。上場英超主場大勝錫菲聯5：0中，他更大演帽子戲法，與34歲箭頭占美華迪擦出火花，領隊羅渣士稱讚道：「他很少缺席訓練，是一個謙卑的人，會感激每個人支持他的人，對我們很有幫助。」

修咸頓大勝般茅晉4強

然而李城因疫情導致至去年5月尾，虧蝕6730萬鎊（約7.2億港元）。羅渣士盼會方今夏不要像近季般，賣走哈利馬古尼、芝維爾、尼高路簡迪等主將，而中場泰利文斯據報已被利物浦及國際米蘭垂青。羅渣士說：「我們希望留住球員，甚至是增加，我不認為應失去任何人。」

此外，修咸頓昨在足總盃8強藉列特文先助攻迪贊尼普，之後自己梅開二度，作客3：0淘汰英冠的般尼茅夫。