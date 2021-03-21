東奧落實不接待海外觀眾 退近百萬張門票 征奧港將家人無緣見證 張家朗：安全最重要

主辦方或損失逾百億

東奧組委昨與日本奧運相丸川珠代、東京都知事小池百合子，以及國際奧委會及國際殘奧會代表視像會議，傍晚落實今夏東奧及緊接上演的殘奧，均不會接待海外觀眾。國際奧委會主席巴赫表示：「這個決定或需要各方犧牲，希望外界可以體諒。」東奧組委聲明寫道，因為日本及各國疫情仍嚴峻，加上各地入境限制措施，因而有此決定。

東奧組委主席橋本聖子表示，東奧已向海外出售約60萬張門票，殘奧海外門票則有約30萬張，將安排門票持有人原價退票。共同社亦引述匿名官員消息，組委計劃原則上不會起用海外義工，或只保留工作性質難被取代的義工，如少數族裔語言翻譯者。東奧去年曾稱8萬名義工中，有一成來自海外。

上周傳出東奧將閉門，東奧組委本月初商討入場安排，據報希望趕在周四展開聖火傳遞前，終在昨晚得出結論。共同社報道亦提及，組委下一步將討論東奧其他安排，例如本土國民入場安排及場館入場率限制等。東奧去年因新冠疫情爆發，延至今年7月23日展開。日媒昨晚報道，如今東奧落實謝絕海外觀眾，經濟學者估計連同海外遊客消費，將為日本帶來106億港元經濟損失。ESPN則報道，東奧原本預計有8億美元（約62億港元）門票收益。

港隊基本上已獲30張入場券，包括劍手張家朗有份奪得的男子花劍個人及團體資格。他將繼2016年後再戰奧運，即使家人將無法親身見證，但他稱：「最重要是保障運動員與工作人員，氣氛當然不能與上屆里約熱內盧奧運相比，但若能令東奧上演都值得，運動員亦不想白費4年努力。」他今出發多哈備戰大獎賽，是港隊相隔逾一年的首仗。對於佩劍世界盃早前爆疫，他稱會盡量少接觸外界，確保安全。