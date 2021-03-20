逾三千人觀戰 傑志和東方續居首 旺角場爆棚再現紅旗

文、圖：余瑋

今季港超自復賽重開觀眾席，因應防疫措施每仗入座率限50%。昨仗是傑志與東方今季第3次交手，上周中雙方在旺角場已吸引2813人入場，今次主場的傑志已預售近千張門票，加上周末前夕，昨午5時場外已現人龍，據悉排頭位姓陳的傑志球迷，早於下午1時半已抵步。傍晚更大排長龍，高峰期多達數百人排隊，人龍由花墟道排至轉彎位往界限街的小徑，最終足總在開賽前一小時，即約晚上7時宣布門票全數售完，並在球場掛上寫有「爆棚」的紅旗。

丹恩奴域兩鬥東方建功 艾華頓扳平

旺角場上次掛紅旗，是2017年5月的港超煞科戰，戲碼同是傑東戰，坐滿6413人，如今防疫限制下，旺角場昨晚最終有3101人入場，是重開觀眾席入場新高，亦是疫下首次突破三千人入場，較上周中「東傑戰」多288人。

傑、東上兩次交手，東方在菁英盃4強以一球淘汰傑志，上周三聯賽輪到傑志小勝1：0。兩軍相隔9天再對決，上半場呈拉鋸局面互無紀錄，換邊後漸入戲肉，上仗「東傑戰」為傑志一球奠勝的「黑山伊巴」丹恩奴域，於49分鐘前場搶得皮球後，在禁區頂施冷箭射破東方門將葉鴻輝的十指關，為「藍鳥」先開紀錄，兩鬥東方皆建功。落後的東方在70分鐘憑艾華頓射入世界波扳平，惟此子完場前傷出需抬擔架離場，雙方終打和1：1。

李志堅強調聯賽爭標仍漫長

傑志賽後7戰13分排榜首，續領先東方一分。東方主教練李志堅表示，球隊有多名外援受傷，包括昨仗缺陣的前鋒盧卡斯，但強調今季聯賽是踢三循環，爭冠仍漫長：「賽前我跟球員說，不要覺得今仗是孤注一擲，即使不幸落敗也只差4分，贏波當然最好，但有些事不能太大壓力。」他又高興昨仗現人龍，希望能保持勢頭。傑志總教練朱志光也指，今場非「生死戰」並指賽事頗緊湊，相信觀眾也享受過程：「希望未來不止傑志對東方，其他港超賽事都有多點觀眾，更多人留意本地足球。」