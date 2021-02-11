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2021年3月20日星期六
哥帥變革漸收成效 調整環環緊扣 提升藍月整體效率
拜仁PSG再交鋒 皇馬碰紅軍 8強演兩決賽翻版
熱刺慘敗出局 摩帥：失做人態度
格流吞兩蛋出局 射手施「功夫腿」被逐
德國隊點將續棄梅拿 路維召4英超兵
皇馬作客缺4將 夏薩特拒施足踝手術
足壇快遞：日准近百外籍運動員入境
SAT周六體育直播賽事
逾三千人觀戰 傑志和東方續居首 旺角場爆棚再現紅旗
桃田全英賽出局 印尼隊退賽惹風波
木狼作客挫太陽 19歲愛華士轟42分締里程碑
體壇快訊：陳善鈺主席盃出局
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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拜仁PSG再交鋒 皇馬碰紅軍 8強演兩決賽翻版
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