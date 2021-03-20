熱刺慘敗出局 摩帥：失做人態度

曼聯險勝 8強遇格蘭納達

熱刺首回合淨勝兩球，是役正選有7個變動，而箭頭哈利卡尼亦後備上陣屢攻不入，結果被薩格勒布戴拿模翼鋒米斯拿夫柯錫，先後在62、82和106分鐘連中三元，以總成績3：2反勝。熱刺主帥摩連奴賽後向球迷道歉，亦批評麾下輕敵：「對兩隊的比賽態度差距感到失望，己隊不像在踢一場重要的比賽，很抱歉我們沒拿出基本的足球水平，甚至是做人最基本的事，那就是尊重自己的工作及全力以赴。生死存亡的一天，現在我們陣亡了。」

首回合失作客入球的曼聯，最終在普巴半場入替後3分鐘，攻入全場唯一入球，門將甸恩軒達臣亦三度救出伊巴謙莫域的頭槌，兩回合計以2：1淘汰AC米蘭。阿仙奴雖主場以0：1負奧林比亞高斯，但總比數仍贏3：2。

歐霸8強昨晚抽籤，曼聯與阿仙奴分途作賽，將遇CF格蘭納達及布拉格斯拉維亞，若一起過關亦不會碰頭。「紅魔」若晉級會與阿積士或羅馬爭入決賽。「紅魔」在2017年的決賽輕取阿積士，首奪冠軍。