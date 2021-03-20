哥帥變革漸收成效 調整環環緊扣 提升藍月整體效率

愛華頓vs.曼城 明晨01：30開賽

想想才發覺今季沒怎麼寫過曼城，一千零一次乃仍處低潮時，造訪列斯聯的師徒決。當刻已指出，藍月飽受備戰不足與傷病潮拖累戰績，只待狀態和健康正常便可望復勇，但老實講，目前能於英超揸住半邊盃耳，也的確出乎預期。原因之一為，列強面對賽程緊密之類環境因素，所受打擊比想像更大，某程度促成榜首魔咒之餘，卻放大了曼城先苦後甜的效果。不過更關鍵在於，哥迪奧拿絕非等運到的教頭，經過實戰連番測試，始得出祖奧簡斯路收中、根度簡推前、奇雲迪布尼介乎十號與八號的自由人、菲爾科頓常任假九等等基礎設定。

以上種種或大或小的調整，多數並非獨立存在，而是環環緊扣。過往提到，曼城前季靠史達寧與利萊辛尼雙翼齊飛打天下，去季放走了辛尼而期望兩閘幫補側擊，可是不但成效不彰，來到今季開首更似誤入歧途，前方的四五人太快走到較深位置企定，乏人退後串連傳球三角和提供選項，後方的組織者往往被迫（或主動的錯誤decision making）引球推進至死位，從而出現哥帥所言的「我們（有球在腳）跑得太多」、「認不出是我的球隊」。

重建陣地戰 防線穩定應記一功

尋回初心的第一步，乃重建陣地戰的垂直層次。從前大衛施華當打之時，特別擅長由高位回身支援後場組織，如今哥帥卻非搬字過紙以科頓頂替，始終此一時彼一時，最終方案為以簡斯路，兼顧防中甚至墮後playmaker等多項職能。平心而論，假如沒有魯賓戴亞斯、沒有史東斯自我救贖，藍月的蛻變未必會發生，或起碼不會那麼明顯迅速，惟事情發生了便是發生了，一如簡斯路兜踎整年還是有價值，讓哥帥摸清其特質特長，方會放膽試新嘢。

破天保至尊格局 眾將齊上齊落

既然防線恢復穩定，簡斯路又改造成功，加上洛迪卡斯簡迪逐漸入局，於是根度簡也得以解放，度過短暫的轉型期後，實際上大致承擔了大衛施華的工作，包括佔據half-space活動，亦包括與隊友同步走外疊瓦和內疊瓦。這裏說到一個重點：與隊友同步。現在的曼城已重拾該有的同步，以致個別球員，像去季孭重飛的迪布尼及史達寧，觀感或數據也許不夠突出，整體效率卻提升。

正是由於走出單天保至尊格局，何妨阿古路長期缺陣，用根度簡配合科頓或加比爾捷西斯拉走敵衛，後上叩關一樣頻頻數糊。頂尖教練貴乎在建立自動波系統的同時也善變，若謂高普更擅長激勵士氣潛能，哥帥則更習慣循戰術角度克服困境。

今晚遇上人腳不整的拖肥，藍月哪怕多遣副選也具勝算。然而在偶然性較強的淘汰賽，無論足總盃或歐聯，卻無把握食硬杜曹的悶波了。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高