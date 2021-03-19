體育

陳善鈺葉梓豐主席盃闖4強

【明報專訊】港隊新星陳善鈺（前）昨於金鐘出戰壁球主席盃，以局數3：1反勝師姐李嘉兒，躋身女單4強，今挑戰2號種子廖梓苓。男隊主力葉梓豐則因對手何家晞退賽，不戰而勝直入男單4強，今與劉子均爭奪決賽席位。

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