傑東再戰放眼旺角場掛紅旗 預售近千張門票 朱志光：證本地足球價值

傑志vs.東方龍獅 晚上20：00 旺角大球場開賽 票價：$120/$50

今季港超在疫下重開觀眾席後，每場比賽入座率限50%。繼上周東傑大戰創復賽後入場新高，傑志周日在青衣運動場對標準流浪一戰，共有678人入場，入座率達半於疫下首掛紅旗。港超再對上一次掛紅旗，是2017年5月傑志大勝東方的煞科戰，吸引6413人坐滿旺角場，如今在防疫限制下，旺角場若約有3200人入場已掛紅旗。而今仗是兩軍今季第三次較量，網上預訂門票早已滿額，傑志表示，日前加推在傑志中心預售部分門票，已售出近千張，今午6時半起在球場續售餘下成人及特惠票。

疫下准五成入座 打氣區分隔防再衝突

兩隊球迷上周賽事同在界限街看台，其間曾有衝突。傑志打氣團「界限街藍浪」成員Jacky說，該仗雙方球迷打氣聲互不相讓，熱烈程度多年未試過，並指球場事球場了，不希望以此帶動入場人數。東方今次作客旺角場，球迷打氣區已申請移至第17至19段看台。打氣團「東方十二人」成員Matthew表示，球迷在大戰爭執難避免，但會適可而止，今次打氣區「保持距離」便是避免再衝突，也相信今仗有一定球迷入場：「身邊多名平時不看本地波的同學，都問我今場賽事如何買飛，反映上仗都引起其他球迷關注。」

傑志與東方上場聯賽同和波失分，前者續領先1分居首。傑志總教練朱志光說，今季一場聯賽戰果足以由優勢變劣勢，並有信心旺角場可「爆滿」：「從預售門票反應、身邊有不少朋友查詢及周末前晚上舉行，是有機會掛紅旗，也帶出一個訊息：疫情下仍有人留意香港足球，若可再一次吸引這麼多人入場，證明本地足球價值，對從業員是鼓舞。」東方主教練李志堅也稱，從上仗東傑戰入場人數接近掛紅旗，今仗有機會再接再厲：「比賽多點球迷入場總是好事，希望不單是東方對傑志才吸引到球迷，球迷從而可再看其他港超隊賽事。」

三級別業餘聯賽改單循環

另外，港乙及丙組落實明日復賽，港甲則於本月28日復賽，足總表示現有賽期不足應付今季餘下賽事，三個級別業餘聯賽由雙循環改為單循環，預定6月內完季及取消升降制，若再因疫情停賽，將取消排名。