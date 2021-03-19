足壇快遞：比甲同意與荷甲合併

國米4將確診押後迎薩軍

繼意甲一哥國際米蘭的門將漢丹洛域及後衛迪岩布斯奧後，該隊守將迪維積和中場馬泰斯雲仙奴昨亦確診感染新冠病毒。據米蘭衛生部門稱，押後該隊未來4日的活動，意味國米明晚聯賽迎戰薩斯索羅需延期，並據報於4月7日復賽，而國米球員已被禁止出戰所屬國家隊賽事。另外，37歲意大利前國腳迪羅斯昨宣布回歸，將出任技術教練兵並加入主帥文仙尼團隊，領軍出戰歐洲國家盃。

西維爾奏捷拋離皇蘇鞏前4

西維爾昨晨在西甲憑安尼斯利及中場法蘭高華斯基斯，先後在43和90分鐘建功，主場以2：0輕取艾爾切，賽後27戰得54分續排第4，拋離第5的皇家蘇斯達9分，鞏固前四位置。另外，排第6的貝迪斯明晨將迎戰落後7分的第9位球隊利雲特。

萊比錫征比軍爭勝續追拜仁

德甲次席RB萊比錫明晨作客尾四的比勒費爾德若勝出，便可追至落後明晚才迎戰史特加的榜首拜仁慕尼黑1分。萊比錫此役有上輪聯賽打和法蘭克福時受傷的守將烏柏美卡奴缺陣，但比勒費爾德亦有後衛尼敦迪梅迪拿停賽。