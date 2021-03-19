車路士相隔7年再闖8強 領軍13戰不敗寫隊史 杜曹:毋懼任何對手

首回合以1：0小勝的車路士，此役棄用基奧特，由迪姆華拿掛帥，他在34分鐘助攻薛耶治打開紀錄，亦是這名摩洛哥隊翼鋒自去年10月以來首次建功。81分鐘，馬德里體育會守將史提芬沙域批肘打中車路士後衛魯迪格胸口領紅。車路士於補時3分鐘藉後備兵基斯甸普列錫助攻予艾馬臣柏美尼埋齋，以2：0輕取，總成績淨勝3球，自2014年以來首入8強。

總比數三蛋贈馬體會

杜曹打破車路士隊史紀錄，頭13仗領軍不敗，包括近6仗保持不失，成績是9勝4和，入15球只失2球。他說：「球隊表現非常好，球員很享受這場戰役。我們為晉級超級飢餓。我肯定沒有球隊願對車路士，我們亦毋懼任何對手。」惟他認為麾下仍要改善反擊能力，並需藉速度來增加空位。杜曹又談及上任後不太受重用的薛耶治：「他有點因我們的比賽風格而掙扎，他需要適應。可是，我對他的表現超級高興。他是可以信賴的。」車路士現於英超排第4，領前少踢1場的第5位球隊韋斯咸3分。藍戰士下一仗為下周日於足總盃8強迎戰錫菲聯。

8強今抽籤 意甲隊5年首缺席

馬體會主帥施蒙尼則提及未開紀錄前，愛將前鋒恩歷克卡拉斯高曾在車路士禁區，被敵衛艾斯派古達攬跌卻不獲判12碼。他說：「我並非為出局找藉口。我們嘗試施壓，令對手難以進攻，但他們還是成功了。己隊不敵一支表現較佳的球隊。你必須祝賀對手，並重新聚焦西甲。」

至於是役被施蒙尼換走的射手蘇亞雷斯，則跨季連續25場在歐聯作客「食白果」。馬體會目前在西甲居首，分別多次席的巴塞隆拿及第3的皇家馬德里4分和6分。

歐聯8強順利誕生，今晚將會抽籤，總計英超球隊共有3隊，分別是車路士、曼城和利物浦，其次為德甲雙雄拜仁慕尼黑及多蒙特，其餘分別為西甲的皇家馬德里、法甲的巴黎聖日耳門，以及葡超的波圖。而意甲球隊則自2016年以來首次無緣8強，當中以聯賽一哥國際米蘭在分組賽包尾出局最差。