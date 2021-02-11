VAR2.0冀解越位爭議 智能追蹤技術日內出爐 料明年世盃啟用

作為近代足壇重大變革，VAR助球賽邁向公平的本意雖好，惟執行仍待完善，譬如吹越位的時機。英媒昨報道，FIFA日內公布試行「半自動越位技術」，使用人工智能作肢體追蹤（limb-tracking），即時生成球員的骨骼模型圖像，精準至腳尖，再配合皮球感應系統和鏡頭識別越位，助旁證盡快吹罰。這意味旁證毋須再待整個攻勢結束，獲VAR「畫線」確認越位後，才能舉旗示意，既減少球員慶祝後再被推翻入球的尷尬場面，亦可保護球員。英超前天因有球證被指反應慢，遲舉旗示意越位，導致狼隊門將魯爾柏迪斯奧撞傷頭部，據報此事促使FIFA加快試行新技術。

作為「VAR技術2.0」計劃之一，FIFA希望明年世界盃使用新技術，亦早在前年世冠盃首次場外測試，但其後因疫情受阻，2020年世冠盃延至上月才煞科，測試報告日內出爐，料FIFA屆時公布下一步測試，但據報新技術不會早於2023年登陸英超。

雲格建議各地聯賽改3月開鑼

另外，現任FIFA全球發展總監的阿仙奴前帥雲格，再向意媒談及球壇改革，建議各地聯賽仿效日職改期至每年3至11月舉行。「教授」掌管兵工廠前曾在日本短暫執教，他提到當地以公曆年劃分球季，較歐洲普遍使用跨年制清晰。他又稱，球壇日程需砍掉重練，以配合未來無法頻繁出征的可能。

而世界盃歐洲區外圍賽下周展開前，英格蘭隊先失數名主力。效力愛華頓的首席門將比克福特昨確認因傷無法隨隊，修夫基或補選西布朗的森莊士東，正選位置則是甸恩軒達臣和尼克普比之爭。而多蒙特亦考慮到德國的隔離要求，欲阻止中場祖迪比寧咸為「三獅」出征。

歐足協否定歐國盃閉門方案

至於今年6月上演的歐國盃，歐洲足協主席施非林要求12個合辦城市必須確保屆時開放看台，否則賽事或易址。歐洲多國聯賽目前閉門，施非林稱歐國盃不存在閉門方案，而主辦城市名單最遲下月20日「拍板」。