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2021年3月18日星期四
伊巴謙卡雲尼狹路相逢 戰神領AC倒戈曼聯 復出前傳續約佳音
皇馬近3季首闖8強 賓施馬歐聯累計70球
曼城四線爭冠 阿古路投訴被隊友針對
東奧火炬手現退出潮 大迫傑疫下難返國辭任
活士出院休養 冀康復後更強
占士注資美體育財團 掌紅軍紅襪
何子樂李嘉兒 壁球主席盃晉級
體壇快訊：排聯疫下改制 香港站取消
電視精選
VAR2.0冀解越位爭議 智能追蹤技術日內出爐 料明年世盃啟用
科蘭越洋受訪 看好馬體會重奪西甲
森本貴幸巴拉圭涉醉駕撞人被捕
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【明報專訊】（請看附圖）
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伊巴謙卡雲尼狹路相逢 戰神領AC倒戈曼聯 復出前傳續約佳音
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