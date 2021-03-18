伊巴謙卡雲尼狹路相逢 戰神領AC倒戈曼聯 復出前傳續約佳音

AC米蘭vs.曼聯 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

39歲的伊巴謙莫域與34歲的卡雲尼，於2013至16年一同效力巴黎聖日耳門，但位置相同的二人要競逐正選位，自然有摩擦。伊巴謙的洛杉磯銀河上隊友米高捷安尼曾稱：「伊巴說他只曾討厭3、4個隊友，卡雲尼是其中一人。如果你與卡雲尼友好，伊巴謙便會疏遠你。」恰巧伊巴謙3年前嚴重受傷，被曼聯放棄而輾轉來到AC米蘭，而卡雲尼今季到來擔任曼聯中鋒。

昔日PSG共事被爆不和

意大利《共和報》報道，伊巴謙莫域續約一事進展順利，特別是他喜歡留在米蘭，未來一季續保700萬歐元（約6450萬港元）年薪。伊巴謙月初參加音樂節前弄傷大腿，本月一直缺陣，但據報已康復，是役可上陣。如紅黑軍取得聯賽前四，進軍下季歐聯，他亦會額外獲得50萬歐元（約462萬港元）獎金。然而，AC米蘭繼續今夏物色前鋒過渡接班。有報道又稱AC米蘭在5名借將中，只會收購車路士後衛湯姆利和布雷西亞中場東拿利，曼聯翼衛達洛治等人將被回收。

與3隊友復操 卡雲尼傳季後離魔

曼聯本周有保羅普巴、卡雲尼、雲迪碧克及迪基亞歸隊復操，但卡雲尼繼上周被父親指在英倫過得不愉快後，曼聯前守將馬高斯盧祖稱，曾與卡雲尼交談有關阿根廷勁旅小保加的事。惟英國傳媒稱，曼聯有意啟動與這名烏拉圭籍前鋒的1年續約條款。荷蘭籍中場雲迪碧克則被指苦無機會下求去，球會則有傳相中般奴費南迪斯舊會士砵亭的翼鋒柏祖干卡維斯。

另外，首回合領先兩球的熱刺，將作客薩格勒布戴拿模。領隊摩連奴確認，周日於英超受傷的韓國隊前鋒孫興慜，今仗不會上陣。在克羅地亞迎戰的「主隊」，賽前有主帥蘇蘭馬米就逃稅引發的欺詐罪上訴失敗，被判監4年8個月，隨即請辭。阿仙奴、維拉利爾則力爭在主場維持首回合優勢。