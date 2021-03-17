核災畸胎冬夏殘奧綻光芒 輻射影響截肢成孤兒 衝雙金盼顯生命價值

馬施達絲在社交網如此自我介紹：「有時我身高有5呎8，有時只得4呎，就視乎那天怎樣過。殘奧8面獎牌得主。人生金句是Coco Chanel的『要成為不可被取代的，就要與眾不同』。」不用訓練時，這名美國殘奧隊代表就會裝上義肢，乍看下與健全人士無異。惟今年9月在東京殘奧的輪椅單車項目，或是明年北京冬殘奧的雪上兩項，她幾乎都會臀部貼着地面飛馳。

兒時流落孤兒院 曾捱餓遭體罰

儘管切爾諾貝爾與其出生地有點距離，但馬施達絲仍受核輻射影響成為畸胎，雖擁有東歐人的標致五官，惟左腿比右腿短6英寸，都沒有骨頭，但有6隻腳趾，而雙手沒有拇指。被原生家庭遺棄後，她流落過3間孤兒院，去年在一個運動員分享平台，剖白當年捱餓及被體罰：「每道疤痕只是一段故事，你不是被它附着，而是從當中活過來。長大後努力重掌自己的身體，這是我喜歡紋身的原因，你可以選擇怎樣表達自己的故事。」

7歲時，馬施達絲被一名美籍女言語治療師領養，跟從對方改姓，之後才為雙腿膝部以下截肢，13歲開始練習賽艇，她說一度感到抗拒：「我喜歡運動，但不喜歡因為少了一隻腳，而被人歸類為只能參加殘疾運動。」因為賽艇對腰背負荷過大，她又轉玩滑雪及輪椅單車，寫下更多神話。

勞倫斯獲獎 今夏東奧捲土重來

馬施達絲去年獲得勞倫斯世界體育大獎，今個夏天在東京仍有未完成的任務，希望洗走4年前里約熱內盧殘奧得梗頸四的不快；當然，她還要彰顯生命的價值：「我希望幫到其他曾困於孤兒院，不知道怎樣從傷痛復元的人。某部分的我還在癒合，或許有些故事只會藏在心底，但我有動力去分享，因為我知道能逃出來是一種幸運。」