馬體會求拆車反勝 菲歷斯洛蘭迪反撲 杜曹傷停困擾現暗湧

車路士vs.馬德里體育會 - now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

車路士首回合藉中鋒基奧特一箭定江山，由中立場布加勒斯特凱旋，手握晉級8強主導權，惟該仗領黃的美臣蒙特及佐真奴費路，今仗因累積足夠黃牌停賽。杜曹料將首回合排出的3-4-1-2陣式改為3-4-2-1，兩名正中場將是尼高路簡迪和高華斯域，前線由薛耶治及迪姆華拿，為基奧特提供「彈藥」。

蒙特佐真奴停賽 中場攻守力量減

然而，薛耶治及華拿上次建功已是去年11月底和上月中，可能被安排再當「假9」的夏維斯，雖然最近兩場英超對愛華頓及列斯聯有復蘇迹象，但自去年10月下旬至今，只曾在1月英格蘭足總盃大勝摩甘比取得入球，21歲的他賽前承認：「雖然曾經染疫及受傷，但感覺已不受影響，理應踢出表現。己隊臨門一腳亦欠佳，但定要繼續製造入球機會。我們必須昂首闊步，因為迎戰馬德里體育會是非常重要的。」

杜曹雖然頭12仗領軍不敗，但車路士只有13球進帳。近12仗入球比車路士多6球的馬體會，雖有「阿蘇」在西甲獨取18球，但他在歐聯未開齋，令在這賽事已入3球的祖奧菲歷斯更見重要，這名葡萄牙隊前鋒昨練習後更留下加操射門。另一值得留意的是新晉西班牙國腳中場馬高斯洛蘭迪，26歲的他在歐聯貢獻入球和助攻各一，9個西甲入球僅次阿蘇，8次助攻在隊中無出其右，令教練施蒙尼亦稱讚其表現，就是馬體會長居聯賽榜首的原因。

洛蘭迪重提淘汰紅軍促爭勝

兩年前由皇家馬德里投馬體會的洛蘭迪說：「我們必須記住上季歐聯16強淘汰利物浦，球隊有能力，球員戰意高昂，目標明確，這些都是爭勝關鍵。」中堅荷西基文尼斯上場西甲對基達菲傷癒復出，今仗料再任正選。

此外，杜曹入主後獲重用的20歲翼鋒赫臣奧杜爾，以及曼聯19歲前鋒格連活特，昨入選英格蘭隊歐洲國家盃U21名單，撞期下勢被三獅主帥修夫基剔出大國腳歐國盃名單。

（歐聯消息）