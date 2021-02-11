PSG落敗 竊案疑左右戰局 兩將比賽期間寓所遭爆竊 天使突離場

PSG昨先憑迪馬利亞間接助攻達斯拿建功，領先上半場。惟球隊總監李安納度下半場一度神色凝重講電話，而鏡頭轉回比賽時，基利安麥巴比後場誤傳，南特前鋒高路梅安尼截球後入禁區起腳扳平。李安納度當時掛下電話，隨即與教練普捷天奴交談，而上周才續約兩年、是役表現不俗的迪馬利亞亦隨之被換出。普帥擱下球賽，陪同他走入球員通道，數分鐘後返回場區。

謠傳家人遭挾持 失數十萬歐元財物

普捷天奴稱賽後才告訴其他球員有關爆竊案的資訊：「全失3分是會失望，但球隊上下不止關心輸贏，還有你現在已知道的事。」法媒《RMC Sports》起初雖引述會方稱，迪馬利亞的寓所經歷「暴力搶劫」，但與另一法媒《巴黎人報》再打聽警方消息，指「天使」妻兒雖然在場，但並未面對面遇見疑犯，只知一個夾萬被盜，損失數十萬歐元財物。被禁錮的疑是馬昆奴斯的父親及兩名女兒，因為其父被揮拳打傷胸部及頭部。

PSG方面未解釋為何只收起迪馬利亞，而馬昆奴斯則踢足全場。巴黎警方確認兩將家人安全，正調查兩宗案件是否有關連。

反負南特守次席 下月迎里爾爭標關鍵

賽事方面，PSG於70分鐘再失1球，最終主場反負南特1：2。客軍取得近20場僅第2勝，升上尾三。雖然PSG全失3分，但因為里昂日前和波，憑較佳得失球差續守法甲次席。榜首球隊里爾亦僅主場0：0悶和第4的摩納哥，只擴大領先優勢至3分，令4月3日PSG主場對里爾一仗成為爭標關鍵戰，兩軍將在後日凌晨的法國盃16強先交手。

（法甲消息）