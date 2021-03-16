拉莫斯誓領皇馬過關 暫忘續約風波 迎阿特蘭大鎮防線

皇家馬德里vs.阿特蘭大 - now644台、有線601/661台 - 明晨04：00直播

本月尾滿35歲的拉莫斯，季尾將與皇馬完約，由於他遲遲未能答應會方提出的新合約年期及條款，離隊傳聞自去年尾已開始發酵，擾攘多時。他上周稱：「我希望可透露一點，但情况依舊。如能遠離傷患，比賽經驗等還可助我在最高水平作賽多5年。」主帥施丹希望事件盡快解決：「我作為教練，當然希望他留下，但我並不知道實際上是怎樣。」西班牙《馬卡報》稱，皇馬高層已知會拉莫斯，要在本月尾限期前回覆續約與否。

夏薩特缺操 卡斯米路停賽添憂

拉莫斯的左膝半月板撕裂，及至上場聯賽對艾爾切才復出。施丹這仗排出3後衛陣式卻先落後，60分鐘收起拉莫斯，因此，如果拉莫斯能應付90分鐘比賽的話，相信是役將重用4-3-3，以費達歷高華維迪墮後，取代儲夠黃牌停賽的卡斯米路，作為防線屏障更為合適。

射手賓施馬上場梅開二度助皇馬反勝，昨稱：「不覺得需要每天去拯救球隊，我們入球機會很多，只是需要一點運氣。」剛傷癒的夏薩特昨又再缺操，輔助賓施馬的任務，料落在翼鋒馬高阿辛斯奧身上。

阿特蘭大上屆首戰歐聯即打入8強，較祖雲達斯及國際米蘭走得更遠，隨着兩支豪門今屆再早早出局，拉素亦落後拜仁慕尼黑3球，再次背負捍衛意甲名譽的重任。他們首回合因為中場費奧拿早段領紅，終以0：1告負，未能發揮強勁攻力，中場柏沙歷笑稱：「希望今場能以11人完賽，這樣我們便有辦法主導比賽。」

阿特蘭大絕地反擊 梅利爾負重任

他上仗意甲對史柏斯亞梅開二度，但料是役或要將正選讓予杜雲沙柏達。今冬加盟的丹麥籍翼衛米希利表現對辦，今仗與皇馬的費蘭文迪亦勢有一番龍爭虎鬥。射手路爾斯梅利爾亦狀態大勇，今季各項賽事已攻入19球。

（歐聯消息）