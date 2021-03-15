祖達誓領紅軍弒舊主 作客狼隊續掛帥 高普寄望重燃火力

狼隊vs.利物浦 now621台 明晨04：00直播

利物浦上周在歐聯16強淘汰RB萊比錫，惟英超是另一故事，過去7仗1勝6負，若連同之前負般尼，主場更六連敗，距離前四席位已達8分，隨時無緣下季歐戰。然而，紅軍料從上仗輕取萊比錫尋回致勝之道，關鍵人物是倒戈狼隊的迪亞高祖達。祖達去年9月由狼隊來投即有表現，在英超和歐聯共入9球，卻在去年12月作客米迪蘭特的最後一場歐聯分組賽膝蓋重創，養傷近3個月後，本月初迎戰車路士時復出，再因羅拔圖法明奴養傷，鬥富咸及萊比錫時擔正，高普說：「祖達長唞是重大損失，他具質素，能司職前線任何位置，能帶來高水平賽事。所以，他能令球隊更強大，真的很有水準。」

高普：雲迪積克祖高美斯無緣戰歐國盃

高普寄望祖達增強紅軍攻力外，亦暗示將續用對萊比錫的一對中堅奧辛卡巴克及尼達利菲臘斯，法賓奴泰華利斯料再次擔任擅長的防守中場，相信這有助解放未有入球和助攻的中場堤亞高艾簡達拿。至於另一新兵後衛賓戴維斯自冬窗加盟後未曾上陣，高普稱對方適應需時，「情况有點似左閘安德魯羅拔臣，他當年需時半年」。此外，高普認為同因膝傷提早收咧的中堅華基爾雲迪積克及祖高美斯，應無法代表荷蘭隊和英格蘭隊出席6月開賽的歐洲國家盃，但否認是球會拒絕放人：「決定權不在我，從目前資料得知，他們因傷不大可能參賽。」

作客連挫紅軍拖肥 般尼成英超第3隊

另外，般尼昨晨憑基斯活特及杜韋麥尼爾開賽25分鐘內各建一功，作客以2：1挫有前鋒卡維特利雲在32分鐘破蛋的愛華頓；「拖肥」兩連敗後少前四球隊5分，而門將比克福特於43分鐘疑因肋骨受傷退下火線，或無緣本月尾代表三獅出戰世界盃外圍賽。排第15的般尼成為富咸和曼城後，作客默西賽德郡挫愛華頓及紅軍的第3支英超球隊。