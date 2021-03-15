理文就歧視風波致歉 稱球員無意侮辱 南區表諒解

傑志悶和流浪恐失榜首

晉峰絕殺愉園開勝門

理文昨發聲明為佐佐木周感到被冒犯而致歉，稱「大家發生言語衝突，但絕對無意侮辱對方及其種族。有關球員已主動向對方致歉，並得到對方諒解」。會方將處分余煒廉，警惕他尊重對手。南區感謝理文迅速回應，並對事件表示諒解。余煒廉與佐佐木周爭執，據悉有人提及「Japanese」。

而傑志昨在青衣作客流浪紅旗高掛，代表疫下只開放一半觀眾席下「爆滿」，共678人入場，亦有球迷在場外天橋觀戰。「藍鳥」續遣前兩輪入3球的「黑山伊巴」丹恩奴域掛帥，但流浪門將奧利斯屢救險球，以0：0守和傑志。

「藍鳥」僅以2分優勢居首，主帥朱志光嘆球員面對消極打法欠耐性。東方今晚於旺角出戰天水圍飛馬，有望趕過傑志。

至於愉園在深水埗迎晉峰，下半場補時1分鐘換入莫漢睿，但這名18歲小將5分鐘後侵犯茹子楠，晉峰獲判12碼，由艾拔簡勞操刀中鵠，以1：0絕殺對手，取得升班後今季各項賽事首勝。