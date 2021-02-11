500港將下周准打疫苗 體院信有助出征爭入奧 伍家朗:放寬隔離更關鍵

體院主席林大輝昨會見傳媒，宣布獲政府通知可安排精英運動員優先接種疫苗，最快本月22日開始。500名全職運動員及500名教練和職員可自行決定是否接種，亦可選擇科興或BioNTech復必泰疫苗，體院醫療團隊會先檢查接種者和講解風險。林大輝強調屬自願性質，站在管理層角度鼓勵接種，醫學專家亦認為有必要。

自願性質 黃鎮廷稱接種科興

林大輝提到相較上屆奧運，港隊暫獲東奧及殘奧入場券未達標。港將近日準備陸續出國再爭入圍，他認為打疫苗有效保護運動員，故上周往北京出席全國兩會時，向公務員事務局局長聶德權要求，前日獲確認可安排接種，今日將通知運動員。他又稱，已奪得3項東奧乒乓球資格的黃鎮廷主動詢問何時可打疫苗，因此相信運動員有這意願。黃鎮廷昨回覆查詢時稱，決定選擇科興疫苗：「一直關注疫苗到港消息，兩款都了解過，會選擇科興，希望盡快打完令身體有抗體。」

林大輝稱，未知接種疫苗後的隔離要求，但希望政府可為體院運動員安排便利措施，港羽一哥伍家朗則抱觀望態度：「睇定啲先，距東奧仍有時間，視乎其他運動員打完兩款疫苗的反應，再考慮和衡量。」他1月赴泰國比賽3周，但返港後須在酒店隔離3周，昨再稱隔離有損狀態：「可獲豁免才是大家最希望的事，亦是主要考慮因素之一。」

林大輝信疫苗副作用機會微

林大輝形容精英運動員年輕力壯，相信不良反應或敏感機會較小。勢將歷史性打入東京殘奧的陳浩源則認為，疫苗對殘疾運動員來說「問題複雜」，亦關注比賽後回港可否豁免或放寬隔離日數。港協暨奧委會副會長霍啟剛在社交網撰文，認同疫苗能提供多一層保護，又表示會和國際奧委會保持聯繫，並與港協討論出隊安排。