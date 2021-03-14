烈火車神難捨雙輪老本行 林啟俊盼續港隊夢 鋪路踩入消防運動會

不甘停步、挑戰自己，大概是運動員「入血」的事。林啟俊中五輟學投身香港單車隊全職訓練，2003年在黃金寶任助教督師下，成為首個城運金牌港將，他承認學歷不高，對較易上手的教練工作亦不感興趣，投考消防的初衷只為了穩定收入，沒想到發現單車緣未盡。他剛畢業入職時，即被往日踩車認識的同僚招攬入消防單車隊，練習雖不及運動員年代「搏命」，亦完全出於自發，但最高峰時仍每周踩足4日；要知道消防員「返一放二」，即大部分假期都會練習。

港消防員臥虎藏龍 曾主場掃牌

為免妨礙工作，單車隊訓練每次多為3至4人，但偶爾會夾好日子，特意「調更」拉大隊練習。隊友的熱血令K哥再次技癢，希望一戰屬業內頂尖的世界消防運動會，然而準備衝擊2018年賽事之際，太太懷孕令他暫緩目標。愛女出生後，這個好爸爸為了陪伴妻女，近兩年放假亦甚少練車，改為較省時的跑步，既因「唔出一身汗唔舒服」，亦督促自己保持鍛煉，因為有夢未圓：「倘疫情過後可出國參賽，我一定回歸單車訓練，目標是重拾運動員時期的七成體能，出戰運動會應不成問題。」

他又分享，消防員並非只會打排球，而是潛藏各項目好手，大家因運動同聲同氣。事實上，香港每屆派員出戰消防運動會均橫掃獎牌，除單車隊外，賽艇及羽毛球隊亦是獎牌大戶。投考消防體能要求高，但K哥自18歲起接受專業訓練，即使掛車後7年才入學堂，以30歲成同屆最老，但體能絕不輸蝕。運動員的過人之處，在身，也在心，「操班」最煎熬的是無定時作息，為了適應隨時候命，教官常在半夜敲鐘集合，試過一周合共只睡6小時，但當廿多歲的同學不支倒下，嘗慣港隊「魔鬼」訓練的K哥憑意志「頂住」。

爭勝意志投放工作 只盼救急扶危

不同顏色的戰衣在單車世界代表不同佳績，是車手的奮鬥目標，亦是艱苦訓練的意義。不過，工作畢竟不如競技世界明確，K哥承認初時若有所失，但從救援過程中有所領悟。如今他將爭金逐銀的狠勁放諸工作，每次出勤都當成和同僚合力「完賽」，但不再追求榮譽，只盼救急扶危。至於那代表火災的「黃金戰衣」（滅火防護服）呢？K哥慶幸仍未需穿上。

文：黃頴恩、圖：蘇智鑫