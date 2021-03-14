四哥車路士悶和列斯 近4仗僅入3球

曼聯撼韋斯咸 迪基亞馬迪爾避戰

錫菲聯主帥韋達請辭

車路士再起用進攻中場夏維斯擔任箭頭，配合薛耶治及美臣蒙特掛帥，但3人未見火花，列斯聯已自製險象。艾寧解圍省中隊友迪亞高洛蘭迪後反彈笠過門將梅斯利亞，僅靠橫楣避免一個尷尬烏龍球；另一邊的橫楣則與車路士門將艾度亞文迪合力擋住泰拿羅拔斯的笠射。第100次為列斯上陣的前鋒班福特之後傷出，而夏維斯數次攻門未得手。後備的迪姆華拿及赫臣奧杜爾亦未能製造機會，令列斯聯守住1分，同樣續排中游。

車路士和波後仍落後次席的曼聯3分，紅魔明晨迎戰韋斯咸，門將迪基亞已處理好家事回英，但仍須隔離，日內才歸隊，安東尼馬迪爾上周受傷，亦令球隊缺乏中鋒選擇。韋斯咸有連格因為借用條款未能倒戈，他據報將獲鎚仔幫買斷。客軍近日接連與隊長麥克盧保及門將法比安斯基續約1年，又傳出再向捷克球隊布拉格斯拉維亞挖角，與今晚對壘的修咸頓及白禮頓爭逐前鋒古治達。

另外，榜尾錫菲聯的領隊基斯韋達，盛傳不滿管理層轉會方針，今晚作客第3的李斯特城前已請辭，成為今季第3名下台的主帥。