巴利復勇征打吡「自救」 撼阿仙奴成最佳舞台 爭表現望熱刺買斷

阿仙奴vs.熱刺 now611/621台 明晨00：30直播

熱刺首循環贏2：0，對上一次英超雙殺對方阿仙奴，已是首季的1992/93球季，自此之後只曾一次作客擊敗兵工廠。那是2010年，熱刺半場在酋長球場落後兩球，仍任左中場的「3號仔」巴利換邊後在右輔位反擊建功，吹起反勝的號角。然而在西甲踢不出水準，他今季又回到熱刺，賽前稱這決定相當簡單：「我為了上陣時間離開皇馬，只想回到自己的成名地，這可令我腳踏實地，專注在足球上。」有英媒認為單防能力一般的阿仙奴左翼衛基蘭泰亞尼，或在今仗吃盡苦頭。

黯然離皇馬借返母會

近7仗6入球3助攻證身價

有報道稱皇馬為籌集轉會資金，將巴利掛牌，標價3000萬歐元（約2.78億港元），然而這名7月滿32歲的翼鋒傷患史極長，索價或許稍貴。不過，巴利之前對般尼與水晶宮都大開殺戒，各項賽事近7場入6球獻3助攻，助球隊取得五連勝，他在歐霸主場輕取薩格勒布戴拿模時僅後備上陣，足見領隊摩連奴對他的器重。皇馬的議價空間有多少，將影響巴利外借期滿後的生涯。

阿仙奴領隊阿迪達也曾如巴利一樣，在打吡戰寫下歷史一頁。他在2012年2月正是半場助攻沙格拿，助阿仙奴主場反勝5：2。然而在教練生涯，他卻有可能成為首名領軍對熱刺三連敗的阿仙奴主帥。

廠兵連續9場失球 屢犯低級錯誤堪憂

兵工廠近期勢頭不比宿敵弱太多，但連續9場失球是致命傷，格列沙加上輪對般尼犯低級失誤，令他們在英超排在比上不足，比下有餘的第10位。熱刺領隊摩連奴亦在賽前踩一腳：「我是向上望的人，不向下。如果阿仙奴是7分領前己隊，我就會關注他們。」

另一阿仙奴中場湯馬士柏迪亦持續受傷患困擾，阿迪達表示他仍在適應：「賽程頻密下，他未完全參與訓練，未能掌握比賽節奏，但你能看到他的實力，對己隊的貢獻。」兩軍是役皆「夫添」，將反映現在的北倫敦屬於紅色還是白色的天下。