IOC澄清東奧非強制接種中國疫苗 接獲多國查詢 主席巴赫:只適用於已批准國家

巴赫上周四稱IOC將向中國購入疫苗，提供予今夏東奧及明年北京冬奧參與者。日媒昨報道，巴赫澄清沒要求運動員必須接種，決定權在各國政府，IOC不予干涉。日本政府目前未有批准在當地使用中國的國藥及科興疫苗，據報亦有多國向IOC查詢，巴赫解釋該疫苗只適用於已獲衛生部門批准的國家。至於東奧是否接納海外觀眾，巴赫稱尊重日方意願。共同社上周報道，日政府已決定不接待海外觀眾，只待月底公布。

前學民許穎婷去年底促杯葛北京冬奧

此外，反北京冬奧組織「No Beijing 2022」代表向傳媒透露，去年10月和IOC會面，當時詳細講述新疆維吾爾族穆斯林，以及香港和西藏的狀况，要求冬奧移師其他地方，但稱被IOC「完全漠視」。去年12月宣布離港的許穎婷亦有與會，英國《衛報》引述她當時提出香港一年內有過萬名示威者被捕，以及質問IOC代表「怎能合理化涉嫌種族滅絕和謀殺的國家舉辦奧運」時，對方重複回答：「這是個複雜的世界。」巴赫上周回應北京冬奧爭議時，曾稱組織並非「超級世界政府」，無力解決政治問題。

而中國隊泳手孫楊去年雖獲准重審禁藥案，暫可重投訓練，但受疫情影響，重審日期未有定案。澳洲傳媒報道，孫楊需付3.9萬瑞士法郎（約32.8萬港元）重審費用，外媒料世界反禁藥組織將要求盡快開審，爭取東奧前結案，以決定孫楊今年7月能否征奧。