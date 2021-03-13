疫市尋機 槍迷開餐廳圓夢 盡曬愛隊珍藏 前酒店總廚登陸山頂

文：余瑋

圖：黃志東

陳嘉健（Eddie）從事餐飲業與支持阿仙奴一樣接近長達24年，球衣珍藏累積近3000件之多，4年前他在網上分享外國的球衣主題餐廳相片，提及「如果有一日機會來到，將愛好與職業取平衡，希望可擁有一間球衣主題餐廳。」他在酒店做到行政總廚後毅然自立門戶，在2019年2月開球衣主題餐廳圓夢：「工作其實很沉悶，打工咁多年，既然走出來開餐廳，何不將其融入興趣？ 我亦想引起阿仙奴留意，香港有個球迷因為球會而開餐廳，但心情是有點矛盾，擔心侵犯版權，所以都有諮詢法律意見。」過去曾有曼聯在港開主題餐廳，但開業兩年已結業；亦有酒吧以利物浦為主題。

食物贏口碑 敵軍球迷也「踩場」

首間餐廳落戶旺角，開業不久爆發社會運動，緊接輪到疫情多次限聚令禁晚市，Eddie沉着應對：「初期生意欠佳太得閒，反而多了時間佈置，最後成間餐廳變得好阿仙奴，其他球迷原來也受落。不過餐廳靈魂始終是食物，若質素唔得，就算裝飾得幾好，顧客只會來打卡一次。」去年8月他在油麻地開分店，全擺放阿仙奴球星簽名球衣及精品，還有幅前帥雲格的牆畫，有店員更被老闆薰陶，齊穿上阿仙奴球衣開工。

作為阿仙奴主題餐廳，「槍迷」顧客自然多，但不乏其他球迷「踩場」，Eddie透露曾有球迷穿着熱刺球衣光顧，也有女士預約，來到才驚覺球迷男友原來反阿仙奴，但綜觀球迷還是滿意地離開。自小踢波守龍，Eddie對儲龍門球衣情有獨鍾，因而認識及吸引不少本地球圈人士光顧，包括港超三大門神葉鴻輝、王振鵬及謝德謙；兩年前名宿伊恩胡禮訪港，幾乎成為首個阿仙奴球星顧客，惟最終因行程問題未能成事。

施治奧斯賓拿簽名球衣被盜感失落

愛隊成績不穩 對主帥阿迪達有信心

不過Eddie最難忘的，反而是開業初期，掛在餐廳門外的「兩大門神」施治及奧斯賓拿的簽名球衣被盜，至今仍感失落：「開餐廳無非想展示珍藏給球迷看，兩件命根被偷的不是金錢損失，而是偷走我的回憶。我仍記得當年如何得到施治簽名的畫面，現在只能在手機重溫合照。」

阿仙奴在領隊阿迪達帶領下贏過英格蘭足總盃，但今季表現不穩暫列英超第10位。Eddie視支持阿仙奴為信仰，笑言雖然今季曾自嘲過下季英冠見，但其實仍有信心在阿迪達帶領下續戰歐洲賽：「每個領隊都要時間，不能沉醉當年英超不敗最巔峰時期，9年無冠都咁過，我更想看到球隊有轉變。阿迪達雖然感覺略為自我及霸道，但看到他願意改變，將盃賽表現出色的球員放在聯賽上陣。」

Eddie對香港餐飲業，就如對阿仙奴一樣信心不變，去年底「疫」下他獲邀在佐敦再開店，第4間分店更將於今夏轉戰山頂高檔區：「如非疫情，我未必搏得咁快，租金普遍下滑，現在較以前或只需五、六成資金就可開店，何不放手一搏？過去在山頂開餐廳對我是遙不可及，努力多十年八載都未必有機會，疫情有危亦有機，就算經濟多低迷，始終大家仍然要食飯。」

（疫下足迹）