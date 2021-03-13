曼聯放虎歸山晉級危 後防犯錯屢失機 完場前遭米蘭逼和

曼聯昨仗有卡雲尼及拉舒福特因傷避戰，蘇斯克查續由安東尼馬迪爾掛帥。曼聯上半場39分鐘有入球黃金機會，中堅哈利馬古尼後上離門僅兩碼射門竟中柱。馬迪爾上半場觸傷臀部，下半場由阿密特迪亞路入替，這名18歲新兵翼鋒於50分鐘接應般奴費南迪斯直線高波，背着龍門乖巧頂頭槌笠死AC米蘭門將安東尼奧當拿隆馬打開紀錄，亦是他1月由阿特蘭大加盟後首個入球。

AC其後加強攻力，總計全場13射5中，遠勝7次攻門兩次中框的曼聯。AC終在補時兩分鐘藉守將卡積亞接應角球，頂破門將甸恩軒達臣十指關，扳平1：1完場，也是「紅黑軍團」自2005年2月以1：0勝出後，首次作客奧脫福不敗而回。據報曼聯過去8次歐戰首回合主場不勝下，有6次最終出局。

馬古尼自責 「說明為何我是後衛」

蘇斯克查對球隊被逼和相當失望，並說：「我們知道次回合需凱旋，或者打和2：2。這顯然是難事。」他又稱希望將做臀部掃描的馬迪爾傷勢不太嚴重，並認為拉舒福特明晚英超上陣鬥韋斯咸機會不大，但希望福仔下周四次回合作客AC時可披甲。馬古尼則為近射不入自責：「我應取得入球。我毫無藉口。這說明為何我是後衛而非前鋒！」另外，曼聯名宿史高斯認為，甸恩軒達臣需為未能及時擋出皮球導致失球負責。

奧迪加特開齋 廠兵拔頭籌迎打吡

阿仙奴作客憑中場馬田奧迪加特及艾利尼，分別在34和85分鐘放冷箭得手，以及中堅加比爾馬加希斯於79分鐘頭槌建功，以3：1輕取有前鋒艾阿拉比在58分鐘破蛋的奧林比亞高斯。首為阿仙奴開齋的皇家馬德里借將奧迪加特說：「由我來到這裏的第一天起，已有像在家的感覺，大家關係很好。球隊能團結一致繼續爭勝，我對未來是樂觀的。」

熱刺則憑射手哈利卡尼包辦兩入球，主場以兩蛋贈薩格勒布戴拿模。卡尼於84分鐘被換出後即為右膝敷冰，領隊摩連奴指對方無大礙，下仗作客阿仙奴應可上陣。