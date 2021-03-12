傑志落實征泰戰亞冠 無緣主辦分組賽 朱志光嘆可惜

今年亞洲賽有3隊港超參加，傑志直入亞冠分組賽J組，對手暫定為中超的廣州隊、泰超的泰港及附加賽勝方，東方龍獅及理文則同在亞協盃分組賽J組。賽事因應疫情由主客制改為賽會制，香港足總早前獲港府支持，向亞洲足協申請主辦兩項盃賽的兩組賽事，並於本月初落實亞協盃J組主辦權。

東亞區分組延至6或7月舉行

不過，亞洲足協表示，經審視各申請地出入境便利程度、檢疫限制以及衛生等條件後，落實由泰國主辦亞冠F、G及J組，H及I組比賽地點則待定。亞協又指，考慮到東亞地區疫下旅遊限制及隔離政策，亞冠東亞區5組由原定下月21日至5月7日，順延至6或7月舉行，外圍賽及附加賽都會推遲。亞冠西亞區分組賽則維持4月中展開。

香港申請主辦亞冠J組的競爭對手，是泰港所在的泰國，據報在G組的上季中超冠軍江蘇隊勢散班退賽，或令泰超球隊拉查布里受惠由外圍賽直入分組賽，繼泰港及F組的巴吞聯後，第3隊泰超出戰亞冠分組賽，在同一國家以同一隔離措施舉行3組賽事，可減省行政及人力資源，成泰國獲主辦原因之一。

或跟世盃外撞期

影響港足召傑志兵

此外，6月上旬適逢國際賽周，港足需出戰餘下3場世界盃亞洲區外圍賽，加上港超暫定6月底才完季，亞冠延期或跟傑志季尾聯賽撞期，甚至影響港隊徵召「藍鳥」球員備戰。傑志總教練朱志光說，對未能在港主場出戰亞冠感可惜：「沒有主場的香港球迷入場支持，加上作客因素及泰國在6至7月天氣炎熱，比賽形勢上會蝕底很多。」他提議，在4月沒亞冠賽事後，足總可嘗試以港超賽程填補檔期，爭取提早完季，並相信在亞洲多國都需征戰亞冠下，世盃亞洲區外圍賽或會配合而再次延期。