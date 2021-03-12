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2021年3月12日星期五
奇蹟未重演 巴塞歐聯16強止步 次回合逼和PSG 總比數輸2:5 「美C」16年首無緣8強
紅軍輕取萊比錫晉級 高普不信有力爭標
曼城炒聖人 拋離次席曼聯14分
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費達拿養傷逾一年復出 卡塔爾賽晉8強
馬刺得州打吡負獨行俠 艾祖迪治傳日內離隊
法拉利新車拉花染綠
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【明報專訊】（請看附圖）
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