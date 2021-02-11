奇蹟未重演 巴塞歐聯16強止步 次回合逼和PSG 總比數輸2:5 「美C」16年首無緣8強

4季前，巴塞隆拿絕地反勝PSG闖8強；今屆16強再度以大比數落後，但奇蹟日未有重臨。首回合在主場以1：4落敗的巴塞，昨仗亦先失守，守將基文迪朗格勒在禁區內侵犯敵鋒莫路伊卡迪，球證翻看VAR後直指12碼點，麥巴比操刀中鵠。主隊領先僅6分鐘，美斯在離門30米妙射扳平，但上半場補時階段射失極刑，賽後被領隊朗奴高文直指是落敗關鍵。兩軍終賽和1：1，巴塞兩回合計慘負2：5，自2006/07年球季後首次未能躋身8強。

麥巴比最年輕入25球 超越美斯

美斯步效力祖雲達斯的宿敵C朗後塵出局，為16年來首次8強欠缺這兩大球王的身影，傳媒和網民均嘆「一個時代的終結」。朗奴高文則稱出局不影響美斯今夏去留，表示：「他看到球隊方向正確，年輕人亦在進步；只有他能決定自己的未來，但球隊前景應不成疑問。」

至於麥巴比以22歲80日之齡，成最年輕在歐聯取得25球的球員，打破美斯保持逾10年的舊紀錄；繼首回合「戴帽」後，他昨仗再建功，既是PSG晉級的靈魂人物，亦是歷來首人在歐聯單季四破巴塞大門。這名法國隊新星和前日領「蜜蜂軍團」晉級的夏蘭特，為近16年「唯二」球員於歐聯16強獨取4球。

拿華斯10次撲救成PSG功臣

PSG晉級功臣還有連番神救的門將基羅拿華斯，面對敵軍全場20射11中，他成功撲救10次，當中包括美斯的12碼；拿華斯賽後將此撲救獻給近日丁父憂的隊友沙治奧域高。

此外，巴塞新會長拿樸達上任前已着手斟洽阿拉巴，更傳該拜仁慕尼黑後衛已口頭同意加盟，但其經理人澄清報道並非事實。