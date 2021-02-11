林書豪隨隊出局前路茫 發展聯盟4強止步 盼續NBA夢

聖克魯斯勇士以常規賽二哥身分，昨在季後賽4強遇上萊克蘭魔術，林書豪與上仗一樣只上陣30分鐘，這次攻入全隊最高的20分，但球隊最後一節被拉開比數，慘以96：108落敗無緣決賽。林書豪去年捨棄高薪離開中國籃球聯賽（CBA），未能重返NBA後，今年2月轉戰G League，一度因背傷休戰，但復出後續演關鍵角色。

勇士繳高額奢侈稅 難負擔加盟

金州勇士早前召回兩名後衛，但林書豪一直未獲保證席位。「咖哩仔」史堤芬居里等球星薪酬高出「工資帽」，已令勇士要繳交近1.5億美元（約11.65億港元）奢侈稅，冠絕今季NBA各隊，即使林書豪願意以底薪加盟，球隊亦難以負擔，其傷病同樣恐令其他球隊卻步。

昨日失落決賽席位後，林書豪先是感激球隊給予機會，然而被問及重返NBA的前景時，言談間流露無奈之情：「我很感恩，因為疫下仍能打籃球。感覺我仍是天生的核心，可以為球隊注入很多經驗，但都只能靜待事情發展。」

美耶斯利安納涉歧視 遭熱火雪藏

另外，繼林書豪上月底自揭被發展聯盟球員種族歧視，NBA球圈昨日亦再爆歧視爭議。邁阿密熱火中鋒美耶斯利安納在電競直播網站參與遊戲，一度激動地說出歧視猶太人字眼「Kike」。事件在社交網瘋傳，他隨即道歉：「雖然我不太清楚這個字的意思，但對猶太人造成冒犯，我確是錯了。」

熱火表明將讓他無限期離隊，聯盟亦表示會調查。美耶斯利安納仍在養傷，NBA常規賽今早重開，他早已肯定不能亮相。而聯盟昨日稱明星賽周末後，各隊沒有職球員染疫，但昨日公布有份參戰的費城76人的安必特及賓西蒙斯，因曾接觸確診者，須在明日缺陣，直至新冠病毒檢測呈陰性才准復出；據報確診者為二人的髮型師。