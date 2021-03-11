父稱欲脫魔 卡雲尼表忠 般費歐霸領軍迎AC米蘭 暫緩高薪續約

父稱子欲返南美投小保加

烏拉圭籍的卡雲尼今季以自由身加盟曼聯簽約一年，上陣25場入7球表現受好評，有續約一年條款。其父路爾斯近日接受阿根廷傳媒訪問，表示兒子希望搬回與家人團聚的地方：「卡雲尼有60%機會今夏重返南美洲，他希望更接近家人，並在南美結束球員生涯。」他續說，阿甲傳統勁旅小保加是兒子理想落腳地。

此外，據報曼聯已為主將般奴費南迪斯開出5年新約，周薪增至20萬鎊（約216萬港元），但英媒稱這名葡萄牙隊中場終止談判，希望先了解球隊今夏增兵計劃，才考慮是否留隊。卡雲尼及拉舒福特有傷在身，曼聯今仗料起用安東尼馬迪爾及格連活特攻堅，AC米蘭老將伊巴謙莫域因傷未能重返奧脫福球場，右閘達洛治則無借用限制可倒戈。

此外，曼聯昨公布設立足球總監，人選為發展主管梅托夫（John Murtough），名宿費查出任技術總監，一同管理球隊，但不會插手轉會。

倫敦雙雄亦分途出戰歐霸16強，阿仙奴作客奧林比亞高斯，對方守將柏柏斯達夫普路斯將倒戈；熱刺則在主場對薩格勒布戴拿模。