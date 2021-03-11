多蒙特過關 夏蘭特起孖寫4項成就

夏蘭特於35分鐘獲馬高列奧斯助攻先開紀錄，換邊後再次破網，但被視像裁判（VAR）發現犯規在先，入球無效。他其後因禁區內被侵犯獲12碼，主射時被西維爾門將耶辛尼保奴撲出，補射再被救出後，球證稱耶辛尼保奴雙腳未有站於白線，夏蘭特重射終於再添入球。

轟20球史上最快 最高產U21球員

西維爾其後雖然有安尼斯利起孖追成2：2，但兩回合計仍以4：5出局。多蒙特自2017年後重返歐聯8強，今年7月才滿21歲的夏蘭特更連寫4項成就，他成為歷來最快取得20個歐聯入球的球員，以14場改寫熱刺射手哈利卡尼的舊紀錄（24場），亦超越今晨為巴黎聖日耳門上場的基利安麥巴比，成為歐聯入球最多的U21球員。

他亦是歐聯首人連續4場入兩球或以上，在今晨上演的兩場16強前，以10球領前射手榜，並超越曼聯主帥蘇斯克查的挪威隊球員歐聯入球紀錄。不過，他賽後只稱：「我很累，順利打入下一圈就好。」

西維爾主帥盧柏迪古大讚這名新星，領軍闖關的「蜂兵」主帥泰錫亦稱：「比賽太激烈，但能夠成為歐洲8強，感覺很好，夏蘭特表現亦很出色。」