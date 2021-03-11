C朗被批罪人 祖雲出局恐雙失 名宿意媒齊轟防守避波 贈波圖作客入球晉8強

首回合輸1：2的祖雲回歸主場先失守，被波圖中場沙治奧奧利華拉射入極刑，但易邊後有費達歷高基艾沙梅開二度反超前，是繼名將恩沙基後，22年來首名祖雲達斯球員在歐聯淘汰賽起孖。上半場博得12碼的達利美54分鐘被逐，客軍大部分時間踢少一人，但戰至加時憑奧利華拉操刀罰球得手，總比數再度領先。波圖即使在104秒後遭拉比奧特頭槌破網，次回合以2：3落敗，但總比數踢成4：4平手，令這支「黑馬」爆冷憑作客入球優惠晉級。

派路不擔心前程

出局失9700萬獎金

C朗在加時階段排人牆防守罰球，在奧利華拉起腳一刻擰轉身背向皮球，皮球穿過他雙腳入網，令這名球星成眾矢之的。《羅馬體育報》頭版大字標題，批評葡萄牙隊球星C朗「背叛球隊」，祖雲名宿及前帥卡比路亦炮轟是「不可原諒的錯」，又不滿「怕波」之人可參與排人牆，派路賽後表示這是球員判斷錯誤：「之前從未有人轉身避波，他們或覺得離球門很遠，沒有威脅。」

祖雲上月公布，上半季錄得逾10億虧損，球員再於歐聯16強出局，無緣袋走1050萬歐元（約9700萬港元）的8強獎金。意媒亦報道，36歲的C朗明年約滿，但球隊今季戰績倒退，意甲亦只暫列第3，歐聯提早出局或促使C朗離隊，以尋找再奪歐聯及金球獎的機會。

任副會長的名宿尼維特完場時怒踢廣告板，他曾稱晉級歐聯8強是職責所在；前帥沙利去年正是在歐聯16強出局後「落鑊」，令人聯想派路會否重蹈覆轍，但上季尾才上任的他稱：「我不知沙利為何被炒，但我獲聘助球隊發展，是一個歷時數年的計劃，所以不擔心。」祖雲達斯據報亦因在新冠疫情下收入大減，為免賠償將續以派路掌帥。

38歲比比18次解圍獲讚完美

C朗的葡萄牙隊戰友比比則獲讚老而彌堅，這名38歲中堅昨役滿場飛，在波圖只剩10人「捱打」時一夫當關，全場錄得18次解圍，攔截、剷截和封阻射門亦各兩次，獲年長4歲、早已掛靴任旁述的里奧費迪南形容是「給年輕人的完美示範」。

波圖對上一次入8強已是2003/04球季，當屆最終由主帥摩連奴領軍奪冠。