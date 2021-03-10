欺凌亂體壇 韓制度難破困局 受害者怯於「大佬文化」 學者籲設新機構監管

韓國國會近兩年通過新法案，提高欺凌個案的刑罰，短道速滑隊前教練趙載範多次性侵名將沈錫希，在今年被追加刑罰判囚10年半。針對此案，該國在2019年的研究顯示，近四成運動員曾受身體、言語或性暴力，只有約一成受害者曾向總會或上級匯報。教練等人涉案是原因之一，韓國滑冰總會更被指試圖掩飾，曾經面臨暫停會籍。

教練資深隊員權力過大

韓國精英體育採體院制，運動員大多成年前便離鄉別井，與隊友在宿舍同住，時常為訓練曠課，變相令其他出路相當少，在欺凌事件上亦相當被動。《外交家》雜誌稱，運動員成年後才考慮投訴，但舉證困難，難以令過去的欺凌者入罪。仁川仁荷大學體育系教授金秉準（音譯）稱，問題在於近年另一個趨勢：「過去掌權的主要是教練，近年更多轉移至資深隊員。這很難在現有體系中改變，需要新的制度監管。」

設新體育道德中心 續爆欺凌事件

5年前，韓國奧委會與訂立體育政策的韓國全民運動理事會合併成為KOSC，綜合管理精英及全民體育。青瓦台前年的顧問曾稱，KOSC身分是國家奧委會，獨立自主之名令政府無法介入，重提分隔奧委會與體育政策的部門，但一直未成事。直至去年，三項鐵人運動員崔淑賢自殺，據報她在事發前兩個月，已向KOSC正式投訴地區體育會的教練等人虐待，但未獲即時跟進，輿論認為KOSC反應緩慢，未達合併目標。

KOSC提出部分改善措施，例如不再硬性規定運動員留守鎮川國家訓練中心宿舍，但會長李起興承認制度有缺陷：「我們合併只有數年，再次分拆勢影響數以千計組織，不理解為何政府堅持製造問題。」近日連任的他反建議成立新政府部門一併管理，因為體育政策很多時與教育、保安相關，要與其他部門協調。韓國當局在去夏成立體育道德中心提升調查權，但在3個月前爆出中心總監言語欺凌下屬，令外界擔心在文化教育着手以外，能配合什麼措施監管。