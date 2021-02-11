求奇蹟日重臨 巴塞征PSG人面全非 美斯乘勇再鬥麥巴比 尼馬未及復出倒戈

巴黎聖日耳門vs.巴塞隆拿 - now643台、有線616/656台、myTVSuper303台，明晨04：00直播

拿樸達在前日第2次入主巴塞隆拿，立刻表明爭取極力挽留美斯，昨與球隊會晤後又稱：「我相信巴塞隆拿力足逆轉PSG，你們曾經成功，可再來一次。」巴塞在2016/17年球季16強首回合作客以0：4慘負PSG，次回合卻在主場以6：1大捷，總比數險勝6：5晉級。不過巴塞今次難度較高，事關首回合在魯營以1：4大敗，連教練朗奴高文亦曾說：「確是還有次回合比賽，但我不能說謊，晉級機會非常低。」

4年前16強次回合的正選陣容中，巴塞6名主將前鋒尼馬、蘇亞雷斯、中場恩尼斯達、馬斯真蘭奴、拿傑迪錫及拉菲爾艾簡達拿已離隊，明晨更有中堅碧基、翼鋒菲臘比古天奴及前鋒安素法迪等因傷缺陣。或者可令巴塞支持者抖擻精神的是，原本有望後備上場倒戈的PSG前鋒尼馬，昨日確認不會復出。PSG在聲明中只寫道，「尼馬經過最新評估後，會繼續獨自訓練」。

領軍作客八連捷 美斯誓溫舊夢

巴塞過去16場西甲13勝3和，包括作客八連捷。「一哥」馬德里體育會明晨上場前，「地上最強」只落後少踢一場的對方3分，而且在西班牙盃亦奇蹟反勝西維爾晉級，坐亞望冠，隊長美斯期間在各項賽事獨取24球和貢獻8個助攻，功不可沒。值得一提的是，連同首回合的12碼破蛋一球，美斯在歐聯曾5次攻破PSG大門。

麥巴比傳冀加年薪至3.2億

同樣狀態大勇的還有PSG前鋒基利安麥巴比，他既在首回合大演帽子戲法，日前在法甲聯賽勝波爾多中缺陣，勢為大戰巴塞養精蓄銳。另外，據報麥巴比不急於與PSG商討新合約，但已要求人工看齊尼馬的3500萬歐元（約3.2億港元）年薪。

而PSG此役有翼鋒「天使」迪馬利亞可能復出，早前染疫的前鋒摩斯堅恩預料續避戰，但無礙主帥普捷天奴的決心，昨日他更稱：「我們知道自己的責任，至死也會為冠軍而戰。」

（歐聯消息）