祖雲歐聯絕地反擊誓贏波 伙C朗基艾沙掛帥爭勝 莫拉達：以生命作賭注

祖雲達斯vs.波圖 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

祖雲達斯首回合有C朗回鄉掛帥鬥波圖，惟最終以1：2告負，但今仗只需主場小勝1：0，便可藉作客入球晉級8強，情况相比去季球隊同一階段先作客以0：1不敵里昂，後於主場勝出2：1下出局為佳。教練派路為過關不敢怠慢，日前在意甲主場以3：1反勝拉素一戰，便將C朗列為後備，至70分鐘才上陣，令這名36歲前鋒能為次回合養精蓄銳。

居射手榜次席 冀為隊友穿針引線

莫拉達勢與C朗一起攻堅，兩人分別在歐聯入6球和4球，而莫拉達暫於射手榜落後射手榜一哥多蒙特前鋒艾寧夏蘭特兩球。莫拉達說：「當你與足球史上最佳球員並肩作戰，首先想及助攻C朗是正常的事情。他是一部入球機器。我喜歡入球，亦好為隊友穿針引線。」莫拉達對拉素時梅開二度及貢獻助攻，總計今季各項賽事已獨取16球，超越了2014/15年球季效力祖雲時的紀錄。他又強調迎戰波圖非勝不可：「我們是時候以生命作賭注。」

祖雲名宿東尼也看好莫拉達已從早前胃部感染病毒康復過來，重拾佳態下將是球隊爭取歐聯及蟬聯意甲冠軍的重要棋子：「C朗的重要性不用多說，要注意的是莫拉達近期復出已增加球隊動力。他是目前隊中最全能的前鋒。」而首回合取得重要作客入球的翼鋒費達歷高基艾沙亦對莫拉達信心十足：「他比賽時非常冷靜。他的回歸表現棒極了。」

祖雲缺雷斯戴巴拿 比比再遇C朗

此外，祖雲料有中堅邦路斯及中場艾法美路復出，但後衛丹尼路雷斯停賽，前鋒保羅戴巴拿及中場賓坦古亞亦續分別因傷及染疫缺陣。波圖則有38歲老將比比雖觸傷小腿，但無阻這中路守將再與前皇家馬德里隊友C朗周旋，中場捷西斯哥朗拿則在日前於葡超勝基維辛迪時，因傷退下火線，可能無緣此役。